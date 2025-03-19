Avrupa Parlamentosu bağlantılı yolsuzluk soruşturması genişliyor

Federal savcılıktan yapılan yazılı açıklamada 13 Mart'ta organize suç, kara para aklama ve yolsuzlukla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında dört kişinin tutuklandığı, dün ise bu kişilerin tutukluluk sürelerinin bir ay uzatıldığı bildirildi.

Kara para aklamakla suçlanan beşinci kişi hakkında ise şartlı tahliye kararının çıktığının belirtildiği açıklamada, soruşturmaya dahil olanların kimlikleri hakkında bilgi verilmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca 17 Mart'ta ise AP'deki Huawei ofisinde aramalar yapıldığı ifade edildi.

Savcılık tarafından 13 Mart'ta yapılan açıklamada başkent Brüksel, Flaman ve Valon bölgesinin yanı sıra Portekiz'de 21 arama yapıldığı bildirilmiş, "Birkaç kişi, AP'de aktif yolsuzluğa karıştıkları iddiasıyla, sahte belge kullanımıyla bağlantılı olarak sorgulanmak üzere gözaltına alındı." bilgisi paylaşılmıştı.

Yolsuzluğun ticari lobicilik kisvesi altında siyasi pozisyon elde etmek için yiyecek, seyahat masraflarını karşılama, futbol maçlarına düzenli davetler yoluyla 2021'den bu yana sürdürüldüğünün belirtildiği açıklamada, "Tüm bunlar, siyasi kararlar bağlamında tamamen özel ticari çıkarları teşvik etmek amacıyla yapılmış." ifadesi kullanılmıştı.

Huawei odakta

Öte yandan ulusal basında yer alan haberlere göre, soruşturmanın odağında Çinli teknoloji şirketi Huawei yer alıyor.

Huawei adına lobi faaliyeti gerçekleştiren kişilerin, AP milletvekillerine rüşvet verdiği, soruşturmanın yaklaşık 15 eski ve mevcut milletvekilini ilgilendirdiği ifade ediliyor.

Aramaların Huawei'nin Brüksel'deki ofisinde ve lobicilerinin evlerinde yapıldığı, 21 kişinin tutuklandığı belirtiliyor.

Önceki yolsuzluk skandalı

Aralık 2022'de Belçikalı makamların yürüttüğü soruşturma kapsamında çok sayıda noktada arama yapılmış, 1,5 milyon avro nakit para ele geçirilmişti.

AP Başkan Yardımcılığı görevi sona erdirilen Yunan milletvekili Eva Kaili, eski İtalyan AP Milletvekili Pier Antonio Panzeri, AP'de asistan olarak çalışan Kaili'nin erkek arkadaşı Francesco Giorgi ve STK yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca gözaltına alınmıştı.

Giorgi'nin ifadesinde, 2 AP milletvekili Andrea Cozzolino ile Marc Tarabella'nın Panzeri'den para aldığını söylediği ileri sürülmüştü. 2 Şubat 2023'te dokunulmazlıkları kaldırılan Cozzolino ve Tarabella, bir hafta sonra gözaltına alınmıştı.

Bu kişilerin, AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet aldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili haberlerde adı geçen Katar, iddiaları reddetmişti.

Son olarak 14 Nisan 2023'de Kaili dahil tüm tutuklular şartlı tahliye edilmişti.