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Dünya
AA 19.03.2025 10:51

Katil İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli öldü

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'in Han Yunus kentinin doğusunda ve batısındaki yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırları hedef aldığı saldırılarda, aralarında bir anne ile kız çocuğunun da bulunduğu 13 kişi yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları da İsrail ordusunun Han Yunus'ta en az 4 çadırı bombaladığını, ölenlerin yanı sıra yaralıların da bulunduğunu ifade etti.

İsrail ordusunun Refah kentinin batısında Filistinlilere ait bir çadırı bombaladığı, saldırıda 2 çocuğunu hayatını kaybettiğini aktarıldı.

Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde "Hattab" ailesinin evine düzenlenen saldırıda 4 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu gece boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini topçu saldırısı düzenledi. İsrail özellikle Gazze kentinin güneydoğusundaki bölgelere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Ayrıca, helikopterlerden orta kesimde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusundaki yerleşim bölgelerine ateş açıldı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 18 Mart sabahı düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk, 400'den fazla kişi hayatını kaybetti, 500’ün üzerinde Filistinli yaralandı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi.

Ateşkesi bozan İsrail, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" açıkladı.

Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak hükümetin savaşı yeniden başlatmasına esirleri geri getirmeyi gerekçe göstermesinin “tam bir aldatmaca olduğunu” belirtti.

İsrail'deki muhalefet partileri de Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörünü görevden alma gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkati çekti.

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