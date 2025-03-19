Hafif Kar Yağışlı -0.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.03.2025 09:39

Katil İsrail hükümeti, Ben-Gvir’i yeniden Ulusal Güvenlik Bakanı olarak atadı

İsrail'de kabine, Gazze'ye saldırıların yeniden başlamasıyla hükümete geri dönen aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanı olarak yeniden atanmasını onayladı.

Katil İsrail hükümeti, Ben-Gvir’i yeniden Ulusal Güvenlik Bakanı olarak atadı

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Başsavcısı Gali-Baharav-Miara’nın Ben-Gvir-in bakan olarak tekrar atanamayacağı yönündeki uyarılarına rağmen Ben -Gvir, bakanlığa geri dönüyor.

İsrail Meclisinde (Knesset) bugün yapılacak oylama ile de Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir’in yanı sıra onunla beraber ayrılan Yitzhak Wasserlauf’un Necef ve Celile Kalkınma Bakanlığı ve Amichai Eliyahu’nun Miras Bakanlığına yeniden dönmesi bekleniyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, daha önce Ben-Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanı olarak yeniden atanmasını durduran bir ihtiyati tedbir kararı çıkarılması için yapılan başvuruyu reddetmişti.

Ateşkes uygulamaya girince istifa etmişti

Aşırı sağcı Ben-Gvir, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı olduğunu sık sık vurgulamış, anlaşmanın yürürlüğe girdiği 19 Ocak'ta ise Yahudi Gücü Partisi'nden bakanlarla hükümetten istifa ettiğini duyurmuştu.

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne saldırılara yeniden başlamasının ardından sosyal medya platformu X hesabından açıklama yapan Ben-Gvir, saldırıların başlamasından duyduğu memnuniyeti ifade etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Likud Partisi ve Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi'nden dün yapılan ortak açıklamada ise Ben-Gvir ile partisinin hükümete geri dönmesi yönünde anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
İngiltere'de 4,8 milyon sterlinlik altın klozet çalındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:56
Tokat'ta işçi servisi istinat duvarına çarptı: 21 yaralı
09:57
Ankaralılar güne kar yağışı ile uyandı
09:40
İngiltere'de 4,8 milyon sterlinlik altın klozet çalındı
09:36
Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor
09:36
Brent petrolün varili 69,87 dolardan işlem görüyor
09:41
Google ırkçılık davasında 28 milyon dolar ödemeyi kabul etti
Ankara'da kar yağışı
Ankara'da kar yağışı
FOTO FOKUS
Soykırımcı İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırılarını paylaştı
Soykırımcı İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırılarını paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ