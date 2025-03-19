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Dünya
BBC 19.03.2025 09:33

Google ırkçılık davasında 28 milyon dolar ödemeyi kabul etti

ABD'li teknoloji devi Google, beyaz ve Asyalı çalışanlarına diğer etnik kökenlerden gelen çalışanlara kıyasla daha iyi maaş ve kariyer fırsatları sunduğu iddiasıyla açılan davada 28 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

Google ırkçılık davasında 28 milyon dolar ödemeyi kabul etti

Google, "bir uzlaşmaya varıldığını" doğrularken, yöneltilen suçlamaları reddetti. 2021 yılında eski Google çalışanı Ana Cantu tarafından açılan davada, Hispanik, Latin Amerikalı, Kızılderili ve diğer etnik gruplardan gelen çalışanların, beyaz ve Asyalı meslektaşlarına göre daha düşük maaşlarla ve daha alt seviyelerde işe başladıkları öne sürüldü.

Dava, Kaliforniya'daki Santa Clara County Yüksek Mahkemesi Hakimi Charles Adams tarafından ön onay aldı.

Sızdırılan belgeler kanıt olarak gösterildi

Ana Cantu'nun Google'a karşı açtığı davada, şirket içinden sızdırılan belgeler delil olarak sunuldu. Bu belgelerde, belirli etnik gruplardan çalışanların benzer işleri yapmalarına rağmen daha düşük maaş aldıkları iddia edildi.

Davacı avukatları, başlangıç maaşı ve iş seviyesinin önceki maaşlara dayandırılmasının, ırk ve etnik köken temelli tarihsel eşitsizlikleri pekiştirdiğini savundu.

Reuters haber ajansına göre, toplu dava kapsamında 15 Şubat 2018 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında Google'da çalışmış en az 6 bin 632 kişi yer alıyor.

Davalıları temsil eden avukatlardan Cathy Coble, "Kendi maaşlarını gönüllü olarak paylaşan ve bu verileri medyaya sızdıran çalışanların cesareti takdire şayandır." ifadelerini kullandı. Coble, "Şüpheli maaş eşitsizliği, çalışanların kolektif eylemi olmadan gizli kalabilir" dedi.

Google: Çalışanlarımızı adil şekilde işe alıyoruz ve ücretlendiriyoruz

Google, ayrımcılık yaptığı yönündeki suçlamaları reddetti. Şirket sözcüsü BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bir anlaşmaya vardık ancak herhangi bir çalışanımıza farklı muamele yapıldığı iddiasına katılmıyoruz.

Tüm çalışanlarımızı adil şekilde işe almayı, ücretlendirmeyi ve seviyelendirmeyi taahhüt ediyoruz" dedi.

ABD şirketleri çeşitlilik politikalarını geri çekiyor

Bu yılın başlarında Google, işe alım politikalarındaki "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" (DEI) ilkelerine yönelik taahhütlerinden geri adım atan ABD'li şirketler arasına katıldı.

Meta, Amazon, Pepsi, McDonald's ve Walmart gibi büyük şirketler de benzer şekilde DEI programlarını geri çekti.

Bu gelişme, eski ABD Başkanı Donald Trump ve müttefiklerinin DEI politikalarına yönelik eleştirileriyle aynı döneme denk geliyor. Trump, ikinci başkanlık döneminde hükümet ajansları ve taşeron şirketlerin bu tür girişimleri ortadan kaldırmasını emretmişti.

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