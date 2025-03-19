Brezilya'daki yarasalarda ölümcül koronavirüsün yakın akrabası keşfedildi

Söz konusu virüs, Orta Doğu solunum sendromuna (MERS) neden olan ve ölüm oranı yüksek olan koronavirüsle çarpıcı benzerlikler gösteriyor. 2012 yılında tanımlanan MERS-CoV, başlıca Orta Doğu, Afrika ve Güney Asya'da yayılırken, şu ana kadar 858 ölüm vakasına neden oldu. Uzmanlar, MERS'in bilinen tüm insan koronavirüsleri arasında en yüksek ölüm oranına sahip olduğuna dikkat çekiyor.

Karşılaştırmak gerekirse, COVID-19 pandemisine neden olan SARS-CoV-2 virüsünün insanlardaki ölüm oranının yaklaşık %2 olduğu belirtiliyor.

Brezilya'da yeni bir MERS benzeri virüs tespit edildi

Brezilya ve Çin'den bilim insanları, Brezilya'daki 16 farklı yarasa türü üzerinde yaptıkları incelemelerde, MERS-CoV ile yakın akraba bir virüs tespit etti. Federal São Paulo Üniversitesi'nden Bruna Stefanie Silvério liderliğindeki ekip, 400'den fazla oral ve rektal sürünt örneği alarak yedi farklı koronavirüs tespit etti. Bu virüslerin yalnızca iki yarasa türünde bulunduğu belirlendi: Molossus molossus (böcek yiyen bir tür) ve Artibeus lituratus (meyve ile beslenen bir tür).

Bu virüslerden biri, evrimsel olarak MERS-CoV ile aynı aileye ait. Daha önce, MERS-CoV ailesinin yalnızca Afrika, Avrupa ve Orta Doğu'daki yarasalarda görüldüğü biliniyordu. Yeni bulgular, güney yarıkürede de bu virüslerin dolaşımda olduğuna işaret ediyor.

Koronavirüsler ve yarasalardan gelen tehdit

Bilim insanları, yarasalarda bulunan virüslerin insanlar için tehlike arz ettiğini uzun zamandır biliyor. 2002 yılında SARS salgınının patlak vermesiyle birlikte yarasalar, bu tür virüslerin doğal rezervuarı olarak tanımlandı. 2012'de ise MERS-CoV'un yarasalardan develere ve oradan da insanlara geçtiği ortaya kondu.

Brezilya'da yeni bir MERS benzeri virüs tespit edilmesi, yarasaların yeni ortaya çıkan virüslerin doğal barınağı olduğunu bir kez daha gösteriyor. Araştırmanın yazarlarından Bruna Stefanie Silvério, "Şu anda bu virüsün insanlara bulaşıp bulaşamayacağını bilmiyoruz, ancak MERS-CoV'un insan hücre reseptörü ile etkileşime girme potansiyeline sahip olan diken proteinine benzer bir yapı belirledik" dedi.

Silvério ve ekibi, bu yıl Hong Kong'da daha fazla deney yapmayı planlıyor.

Bilim insanları, 2020'den bu yana vahşi memelilerden insanlara sıçrayabilecek koronavirüs tehditlerine karşı daha dikkatli bir yaklaşım benimsiyor. Brezilya'da tespit edilen bu yeni virüs endişe verici olsa da, erken tespit edilmiş olması sayesinde bilim insanları tehdidi yakından takip edebilecek.

Federal São Paulo Üniversitesi'nden biyolog Ricardo Durães-Carvalho, "Yarasalar önemli virüs rezervuarlarıdır ve bu nedenle sürekli epidemiyolojik gözetim altında tutulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Araştırma, Journal of Medical Virology dergisinde yayınlandı.