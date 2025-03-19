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Dünya
CNN International 19.03.2025 08:33

İtalyan kasabasında kahve parasına ev satılıyor

İtalya'nın Abruzzo bölgesindeki bir kasabada, nüfus azalmasını durdurmak amacıyla, terk edilmiş evler bir 1 euro karşılığında satılıyor. Temel şart, alınan evin restore edilmesi.

İtalyan kasabasında kahve parasına ev satılıyor
[Fotoğraf: Gilberto Petrucci (via CNN International)]

İtalya'nın orta kesimindeki Abruzzo bölgesinde, Adriyatik kıyısı ile Gran Sasso sıradağları arasında yer alan Penne kasabası, 1 euroluk (yaklaşık 40 TL) evleriyle gündemde.

Azalan nüfusa ve terk edilmişliğe çözüm arayan kasabada, evleri alacak kişilerden üç yıl içinde restorasyon yapmaları konusunda taahhüt isteniyor. Söz konusu kimselerden, 2 bin ila 5 bin euro arasında bir depozito ödemesi talep ediliyor; çalışmalar tamamlandığında depozito iade ediliyor.

Penne Belediye Başkanı Petrucci, "Yenileme çalışmalarında danışmanlık ve destek verebilecek, müteahhitler ve bilirkişiler bulabilecek, alıcılara evlerinin onarıldıktan sonra nasıl görüneceğini çizimlerle gösterebilecek ve yenileme aşamaları boyunca danışmanlık yapabilecek mimar ve uzmanlardan oluşan bir ekibimiz var." diye konuştu.

Petrucci'ye göre, küçük-orta büyüklükteki bir evin temel tadilatının başlangıç ​​maliyeti 20 bin euro civarında.

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