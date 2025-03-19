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Dünya
The Independent 19.03.2025 08:02

Üç dişli "mutant yılan" bulundu: En tehlike sürüngenlerden biri

Avustralya'da sıra dışı bir keşifle, üç keskin dişe sahip bir yılan bulundu.

Üç dişli "mutant yılan" bulundu: En tehlike sürüngenlerden biri
[IG/australianreptilepark]

Avustralya Sürüngen Parkı'nda düzenlenen zehir sağım programı sırasında, nadir görülen bir mutasyona sahip "ölüm engereği" tespit edildi.

Park'tan yapılan açıklamada, "Avustralya Sürüngen Parkı'nın koleksiyonunda en az 20 yıldır üç dişli bir yılana dair bir kayıt bulunmuyor. Bu süre zarfında binlerce yılanı barındırdık ve yüz binlerce sağım yaptık." denildi.

Normalde iki dişli olan "ölüm engereği", en tehlikeli sürüngenlerden biri olarak biliniyor.

Panzehir programları başlamadan önce engerek yılanı saldırıları insanlarda yüzde 60 oranında ölümcül oluyordu.

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