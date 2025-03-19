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Dünya
New York Times 19.03.2025 07:40

Everest tırmanışlarına dron desteği: 7 saatlik iş 15 dakikada yapılacak

Everest Dağı tırmanışlarında dağcılar için ağır yükler taşıyan rehberler, artık dronları kullanarak bunu kolaylıkla yapabilecek.

Everest tırmanışlarına dron desteği: 7 saatlik iş 15 dakikada yapılacak
[Fotograf: AFP]

Gelecek ay Everest Dağı'na tırmanma sezonunun başlamasıyla, keşif şirketleri yüksek irtifada yaklaşık 16 kilograma kadar olan yükleri taşıyabilen dronları test edecek. 

Everest'in ana kampından Kamp 1'e normalde yürüyerek 7 saatte taşınacak eşyalar, 15 dakika içinde hava yoluyla taşınabiliyor.

Dron operatörleri, yerel rehberlerin yükünü hafifleterek, iklim değişikliğinin kar erimelerini hızlandırmasıyla artan ölümcül kaza olasılıklarının azaltılabileceğini öngörüyor.

Yaklaşık bir yıldır operatörler, Çinli üreticilerinin bağışladığı iki dron ile deneyler yapıyor. 

İnsansız hava araçlarının ilk etapta maliyeti yüksek olsa da, zamanla kurumların maliyetini azaltacağı belirtiliyor.

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