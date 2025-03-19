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Dünya
AA 19.03.2025 08:28

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlileri yaraladı, evleri ateşe verdi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki bir köye düzenlediği baskın sırasında 2 Filistinliyi yaraladı, kuzeydeki Cenin Mülteci Kampı'ndaki bazı evleri ateşe verdi.

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlileri yaraladı, evleri ateşe verdi
[Fotograf: AA]

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beytüllahim'in güneyindeki Curet eş-Şem'a köyüne baskın düzenlediği aktarıldı.

Haberde, İsrail güçlerinin akşam ve yatsı namazından sonra camiden çıkan cemaate yönelik göz yaşartıcı gaz ve ses bombası atması sonucu çok sayıda kişinin gazdan etkilendiği duyuruldu.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun El Halil'in güneyindeki Dura kasabasına baskın düzenleyerek gerçek mühimmat ve göz yaşartıcı gaz bombaları atması sonucunda Filistinliler arasında yaralananlar olduğunu söyledi.

WAFA'nın haberinde ise İsrail güçlerinin Dura'ya baskını sırasında Filistinlilerle aralarında olaylar çıktığı kaydedildi.

Haberde, olaylar sırasında İsrail güçlerinin Filistinlilere ve mağazalarına gerçek mermiyle yoğun ateş etmesi sonucunda 2 Filistinlinin yaralandığı, bir gencin de İsrail güçleri tarafından darbedilerek gözaltına alındığı aktarıldı.

WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampına yönelik sürdürdüğü saldırıları sırasında ise kampta Filistinlilere ait bazı evleri ateşe verdiği bilgisi verildi

Filistin devlet televizyonunun haberinde de İsrail ordusunun Cenin kentine bağlı Arrabe kasabasına baskın düzenlediği aktarıldı.

Görgü tanıkları da İsrail güçlerinin Sebsatiyye ve Burin köylerine baskın düzenlediğini dile getirdi.

WAFA'nın haberinde ayrıca Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin El Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde iki köye baskın düzenleyerek zeytin ağaçlarını ve tarım mahsullerini tahrip ettiği aktarıldı.

Öte yandan Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Eriha kentinin kuzeyindeki Arab el-Melihat topluluğunda 3 tarım tesisini yıktığı duyuruldu.

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