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Dünya
AA 19.03.2025 10:58

ABD'de federal yargıç, çevre kuruluşlarına verilen hibelerin iptal kararını durdurdu

ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump yönetiminin, eski Başkan Joe Biden hükümeti tarafından çevre kuruluşlarına tahsis edilen 14 milyar dolarlık hibeleri iptal etme kararını geçici olarak durdurdu.

ABD'de federal yargıç, çevre kuruluşlarına verilen hibelerin iptal kararını durdurdu
[Fotograf: Reuters]

ABD Çevre Koruma Ajansından (EPA) hibe tahsis edilen kuruluşların, Sera Gazı Azaltma Fonu kapsamında aldıkları 14 milyar dolara erişimlerinin "hukuka aykırı" şekilde engellendiği gerekçesiyle mahkemeye yaptıkları başvuruyla ilgili karar verildi.

Başkent Washington DC'de görevli Yargıç Tanya Chutkan, EPA'nın, söz konusu fonlara ilişkin dolandırıcılık ya da suistimal şüphesine ilişkin "güvenilir kanıt" sunamadığına hükmetti.

Chutkan, EPA'nın çevre kuruluşlarına tahsis edilen fonları şubatta dondurma ve 11 Mart'ta iptal etme kararının "hukuki açıklama" yapılmadan alındığını belirtti.

EPA'nın eylemlerinin "ciddi usul endişeleri" yarattığını ve hibe kesintilerini engelleyen geçici bir yasaklama emri çıkardığını ifade eden yargıç, hibeyi elinde bulunduran bankanın, bu parayı hükümete ya da başka bir tarafa aktarmasına da yasak getirdiğini kaydetti.

Dava süreci

EPA Başkanı Lee Zeldin, fonların "yetersiz denetimle" dağıtıldığını öne sürerek bankadaki fonların geri çekilmesi için girişimde bulunmuştu.

Bunun üzerine Biden yönetiminin 2022'de kurduğu ve "yeşil banka" olarak bilinen program kapsamında fon alan sekiz kuruluştan Climate United Fund, Coalition for Green Capital ve Power Forward Communities, fonun durdurulması nedeniyle dava açmıştı.

Fonları kötü yönettiklerine ilişkin iddiaları reddeden üç kuruluş, kaynakları dondurma girişiminin yeni projeler finanse etmeyi engellediğini ve bu yüzden personel çıkarmak zorunda kalabileceklerini belirtmişti.

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