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Dünya
AA 19.03.2025 11:36

Trump, ekibine "derhal" kömür ile enerji üretmeye başlama yetkisi verdiğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, başta Çin olmak üzere diğer ülkelerin kömürlü termik santraller açarak ülkesine karşı ekonomik avantaj elde ettiğini savunarak, ekibine "derhal" kömürle enerji üretmeye başlama yetkisi verdiğini açıkladı.

Trump, ekibine "derhal" kömür ile enerji üretmeye başlama yetkisi verdiğini söyledi
[Fotograf: AFP]

Trump, konuya ilişkin sosyal medya Truth Social hesabından açıklama yaptı.

Başkan Trump, "Yıllarca çevreci aşırılıkçılar, deliler, radikaller ve haydutlar tarafından esir tutulduktan ve başta Çin olmak üzere diğer ülkelerin yüzlerce kömürlü termik santral açarak bize karşı muazzam bir ekonomik avantaj elde etmelerine müsaade ettikten sonra, ekibime derhal güzel, temiz kömür ile enerji üretmeye başlama yetkisi veriyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, görevinin ilk gününde Alaska'daki yaban hayatı koruma sahası da dahil olmak üzere birçok alanda petrol ve doğal gaz sondaj çalışmalarını artırmak için kararnameler imzalamıştı.

Ayrıca Başkan Trump, enerji projeleri için izin gerekliliklerinin kolaylaştırılması ve enerji santrallerinin inşalarının hızlandırılmasını sağlayacak Ulusal Enerji Acil Durumu ilan edilmesine yönelik kararnameye de imza atmıştı.

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