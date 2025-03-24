Çok Bulutlu 13ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.03.2025 11:01

Trump, Kennedy suikastının faili Oswald'a "yardım edilmiş" olabileceğini ima etti

ABD Başkanı Donald Trump, 1963'te John F. Kennedy suikastının faili olarak yakalanan ve gözaltındayken öldürülen Lee Harvey Oswald'a cinayeti işlerken "yardım edilmiş" olabileceğini söyledi.

Trump, Kennedy suikastının faili Oswald'a "yardım edilmiş" olabileceğini ima etti

The Hill gazetesinin haberine göre, Trump, eski Başkan John F. Kennedy suikastıyla ilgili belgelerin kamuoyunun erişimine açılmasının ardından başkanlık uçağı Air Force One'da konuyla ilgili soruları yanıtladı.

Trump, Kennedy'yi Oswald'ın öldürdüğüne inandığını ancak suikast için "yardım almış" olabileceğini düşündüğünü kaydetti.

Başkan Trump'ın, Oswald'ın bir suç ortağı olabileceğine yönelik görüşü yayımlanan belgelerde doğrulanmazken, Trump belgelerin içeriğinin "pek de çarpıcı olmadığını" ve bu durumun "iyi bir şey olabileceğini" ifade etti.

1963'te Kennedy suikastının faili olarak yakalanan Oswald, gözaltındayken Jack Ruby tarafından öldürülmüştü.

Kennedy suikastı belgelerine ilişkin kararname

ABD Başkanı Donald Trump, Kasım 1963'teki Kennedy suikastına ilişkin gizli dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören kararnameyi 23 Ocak'ta imzalamıştı.

Söz konusu kararname, Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgelerin kamuoyuna açıklanmasını öngörüyor.

Trump, 18 Mart'ta yaptığı açıklamada, yaklaşık 80 bin sayfa belgenin yayımlanacağı bilgisini paylaşarak, gazetecilere "Kendi değerlendirmenizi yapacaksınız." demişti.

Sansür iddialarına cevap veren Trump, "Muazzam miktarda belgemiz var. Hiçbir şeyi sansürleyeceğimizi sanmıyorum. Sansürleyemezsiniz. JFK dosyalarını yayımlayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Bu doğrultuda Kennedy suikastıyla ilgili belgeler, ABD Ulusal Arşiv ve Kayıtlar İdaresinin internet sitesinden halkın erişimine açılmıştı.

ETİKETLER
ABD Donald Trump
Sıradaki Haber
Kanada'da Müslüman kadının başörtüsünü yakmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:18
Esnaf ve sanatkarlar İSG eğitimlerini çevrim içi alabilecek
12:08
"Milli Teknoloji Hamlesi" desteklerle güçleniyor
12:04
Emtia piyasası karışık seyir izledi
12:05
Trump yönetimi döneminde ABD'ye ilk resmi ziyaret
12:03
TÜBİTAK'tan lise öğrencilerinin projesine birincilik ödülü
12:02
Kakao fiyatları uluslararası piyasada yüzde 30'un üzerinde geriledi
Bitlisli arıcılar havanın ısınmasıyla yaylalara çıkmaya hazırlanıyor
Bitlisli arıcılar havanın ısınmasıyla yaylalara çıkmaya hazırlanıyor
FOTO FOKUS
Asrı Saadetin İzinde: Hz. Sa‘d b. Muâz
Asrı Saadetin İzinde: Hz. Sa‘d b. Muâz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ