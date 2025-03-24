ABD yönetimi, tutuklu Filistinli aktivist Halil'in UNRWA çalışmalarını gizlediğini iddia etti

The New York Times'ın haberine göre, ABD yönetimi, Halil'e yönelik suçlamalarını genişletti.

Söz konusu suçlamalarda, Halil'in ABD'de kalıcı ikamet için yaptığı başvurusunda, UNRWA üyeliğini gizlediği iddiası yer aldı.

Ayrıca, Halil'in, İngiltere'nin Beyrut Büyükelçiliğindeki Suriye Ofisinde çalıştığını da gizlediği öne sürülerek, bu iddiaların sınır dışı edilmesine "gerekçe" olduğuna işaret edildi.

Yeni suçlamalar ışığında Halil'in sınır dışı edilebilmesi için, "bilgileri gizlediği" iddiasının kasten olduğunun kanıtlanması gerektiği belirtiliyor.

Halil'in tutuklanması

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 3 Mart'ta eşiyle evine girerken gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin ABD'li olmasına rağmen ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaştığı mesajda, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

Avukatlarının mahkemeye başvurması üzerine ABD'de bir yargıç Halil'in sınır dışı edilmesine geçici engel kararı koymuştu.