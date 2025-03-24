Soykırımcı İsrail'in hapishanesindeki 17 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Silvad beldesi sakinlerinden 17 yaşındaki Velid Ahmed'in, 30 Eylül 2024'ten bu yana idari tutuklu olarak İsrail hapishanesinde tutulduğu bilgisi verildi.

"İsrail tarafıyla iletişimi sağlayan Sivil İşler Genel Müdürlüğü, Velid Ahmed'in Megiddo Hapishanesinde şehit olduğunu bildirdi." ifadesine yer verilen açıklamada, Filistinli çocuğun ölüm nedenine ilişkin henüz bir bilgiye ulaşılamadığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail cezaevlerinde 7 Ekim'den bu yana işlenen sistematik suçlar nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilere bir yenisinin daha eklendiğine işaret edilerek, "Esirlere karşı yürütülen savaş, Filistinlilere yönelik soykırımın başka bir boyutu." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana İsrail hapishanelerinde hayatını kaybettiği açıklanan ve kimliği bilinen Filistinli sayısı 63'e yükseldi. Bunlardan en az 40'ının Gazze'den olduğu belirtiliyor.

İsrail hapishanelerinde 1967'den günümüze 300 Filistinli hayatını kaybetti.