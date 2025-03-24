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Dünya
Scitech Daily 24.03.2025 08:49

NASA'nın Parker keşif aracı Güneş'e rekor yakınlıkta uçtu

NASA'nın Parker keşif aracı, Güneş’e ikinci kez 6,1 milyon km yaklaşarak 692 bin km/s hızla veri topladı.

NASA'nın Parker keşif aracı Güneş'e rekor yakınlıkta uçtu

NASA’nın Parker keşif aracı, 22 Mart’ta Güneş’e gerçekleştirdiği 23. yakın geçişinde Güneş'e bugüne kadarki en yakın ikinci geçişini tamamladı.

Geçiş sırasında Parker, Güneş'e 6,1 milyon km yaklaşarak 692 bin kilometre/saat (430 bin mil/saat) hıza ulaştı. Bu, keşif aracının Aralık 2024’teki geçişinde ulaştığı rekor hızla aynı. Tüm bilimsel cihazları aktif olan keşif aracı, Güneş’in dış atmosferi olan taç küreden (korona) önemli veriler topladı.

Uzay aracı, en yakın geçiş sırasında planlandığı gibi otonom olarak çalıştı. Sonrasında yapılan temasla sistemlerinin normal şekilde çalıştığı teyit edildi.

25 Mart salı günü, toplanan verilerin Dünya’ya iletilmesi bekleniyor.

Güneş rüzgarı ve uzay havası daha yakından inceleniyor

Parker keşif aracının bu geçişi, Güneş rüzgarı ve taç küredeki faaliyetlere dair daha önce elde edilemeyen ölçümler yapılmasına olanak tanıyor. Öte yandan, Aralık ayında yapılan yakın geçişin verileri de hâlâ incelenmeye devam ediyor.

Parker keşif aracı 2018’den bu yana Güneş’in sırlarını araştırıyor

NASA tarafından 2018’de fırlatılan Parker Güneş keşif aracı, Güneş’e en çok yaklaşan ve taç küreye giren ilk insan yapımı araç olma özelliği taşıyor. Görev süresi boyunca defalarca Güneş’e yakın geçişler yapacak olan araç, Güneş rüzgarı, uzay havası ve Güneş’in davranışlarıyla ilgili gizemleri aydınlatmayı amaçlıyor.

Keşif aracı, aşırı sıcak ve radyasyona karşı özel bir ısı kalkanıyla korunuyor. Bu görevler, Dünya’daki uydular, astronotlar ve enerji şebekeleri üzerinde etkili olan uzay havasının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacak.

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