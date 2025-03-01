Trump ile Zelenskiy'nin Oval Ofis'teki tartışması ABD'de farklı tepkilere neden oldu

Cumhuriyetçiler, tartışmada Trump'a destek verirken Demokratlar ise eleştirilerde bulundu.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Oval Ofis'teki tartışmaya dair sosyal medya hesabından Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'e destek vererek ABD'nin çıkarlarını savundukları için teşekkür etti ve "Siyasi oyunlara ve ABD'ye saygısızlığa hoşgörü göstermeyeceğiz." mesajını paylaştı.

Hükümet Verimlilik Departmanından (DOGE) sorumlu, milyarder iş insanı Elon Musk da, X hesabından yaptığı paylaşımda, Zelenskiy'yi tartışmada "kaybeden" kişi olarak niteledi ve "Kendini Amerikan halkının gözünde mahvetti." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi Partinin kıdemli senatörlerinden Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Trump ile Zelenskiy'nin tartışması hakkında, "Oval Ofis'te gördüğüm saygısızlıktı ve artık Zelenskiy ile iş yapabilir miyiz, bilemiyorum." dedi.

Zelenskiy'nin Trump'a karşı çıkış şeklini "aşırı" olarak niteleyen Graham, "Zelenskiy ABD ile bir anlaşma yapabilir mi? Gördüklerimden sonra bilmiyorum. Zelenskiy ya istifa edip iş yapabileceğimiz birini göndermeli ya da değişmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Hazine Bakanı Scott Bessent ise sosyal medya hesabından Trump'a küresel olarak ABD'nin çıkarlarını savunduğu için teşekkür ederken Trump'ın özel danışmanı Andrew Wheeler da Trump ve yardımcısının "saygısızlığa" tahammül etmeyeceğini belirtti.

"Kremlin'de şampanya patlatıyorlardır"

Demokrat partililer ise Zelenskiy'nin tarafını tutarak Trump yönetimine eleştirilerde bulundu.

Vermont Senatörü Bernie Sanders, X hesabından şunları kaydetti:

"Trump, Rus emperyalizmine karşı cesurca savaşan demokratik bir ülkenin lideri olan Zelenskiy'yi azarlarken 80 yıldır Avrupa'nın en kanlı savaşını başlatan diktatör Putin ile ittifak kuruyor. Üzgünüm Başkan Trump, biz demokrasiye inanıyoruz, otoriterliğe değil."

Senato Azınlık Lideri Chuch Schumer da X hesabından, Trump'ın Zelenskiy'i azarlayarak "Putin'in kirli işlerini yaptığı" eleştirisini yöneltirken Maryland'in Demokrat Senatörü Chris Van Hollen, yaşananları "utanç verici ötesi" olarak nitelendirdi.

Van Hollen, "Trump ve Vance'in, Putin'i (bile) utandıracak yalan ve yanlış bilgi gösterisi yaparak Zelenskiy'yi azarlaması Amerika için bir utanç ve müttefiklerimize ihanettir. Şimdi Kremlin'de şampanya patlatıyorlardır." ifadelerini kullandı.

Tennessee eyaleti Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Steve Cohen de Kongre'deki resmi internet sayfasından yaptığı paylaşımda, Trump ve Vance'in görüşmedeki davranışlarından "utandığını" belirtti.

Cohen, "Bu, muhtemelen Putin tarafından Ukrayna liderini utandırmak için tasarlanmış bir tuzaktı." diyerek Trump için "Niteliksiz birini başkan seçtiğinizde olan budur. Bu işi duygusal, entelektüel veya ahlaki olarak idare edemez. Bu savaş devam ettikçe kan Trump ve Vance'in ellerinde olacak." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında Oval Ofis'te dün yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine daha önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilerek Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu.