Açık 14.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.09.2025 07:46

Trump, hamilelik sırasında "asetaminofen" kullanımının otizme neden olduğunu iddia etti

ABD Başkanı Donald Trump, Tylenol adlı ilacın aktif maddesi olan "asetaminofenin" hamilelik sırasında kullanımının çocuklarda otizme neden olma olasılığını büyük oranda artırdığını iddia etti.

Trump, hamilelik sırasında "asetaminofen" kullanımının otizme neden olduğunu iddia etti

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ABD'de artan otizm oranlarına ilişkin Sağlık Bakanlığının ilgili kurumlarla birlikte çıkardığı bazı bulguları paylaştı.

Trump, Tylenol adlı ilacın aktif maddesi olan "asetaminofenin" hamilelik sırasında kullanımının, çocuklarda "otizm riskini büyük ölçüde artırdığını" iddia etti ve bakanlığın buna göre yeni düzenlemeler yapacağını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, "Tylenol almak iyi değil. Size söylüyorum, iyi değil. Bu nedenle, tıbbi olarak gerekli olmadıkça kadınların hamilelik sırasında Tylenol kullanımını sınırlamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Trump'ın düzenlediği basın toplantısında Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert Kennedy ile Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi Direktörü Mehmet Öz de katılarak konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tylenol, hamile kadınlarda ateşi düşürmek için tek güvenli ilaç olarak kabul ediliyor ve Trump da "Eğer ateşiniz çok yüksekse bunu almak zorundasınız çünkü ne yazık ki bunun alternatifi yok." sözleriyle bunu kabul etti.

Ancak Trump bu ilacın aynı zamanda otizmle bağlantılı olduğunu da savunurken, bunun bilimsel temelleri hakkında detaylı bir açıklamada bulunmadı.

Öte yandan uzmanlar, Tylenol ile otizm arasındaki iddia edilen nedensel bağlantıya uzun süredir şüpheyle yaklaşıyor. Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Birliği (ACOG), Trump konuşurken otizmle söz konusu ilaç arasında herhangi bir bağlantı olmadığını savunan bir açıklama yayınladı.

ACOG, açıklamasında, "Asetaminofen, anne adayları için önemli ve güvenli bir seçenek olmaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.

ETİKETLER
ABD Donald Trump
Sıradaki Haber
İngiltere Dışişleri Bakanı: İki devletli çözüm, enkaz altında yok olma riskiyle karşı karşıya
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:22
Mavi Vatan'da zehir tacirlerine geçit yok: 114 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
07:46
İngiltere Dışişleri Bakanı: İki devletli çözüm, enkaz altında yok olma riskiyle karşı karşıya
07:33
İrlanda Başbakanı, Filistin Devleti'ni henüz tanımayan ülkeleri bu kararı değerlendirmeye çağırdı
07:31
Mahmud Abbas: Filistin Devleti, Gazze'nin yönetim ve güvenliğinden sorumlu olmaya yetkili tek yapıdır
06:54
Sanchez: İki devletten biri soykırım mağduru iken iki devletli bir çözüm mümkün değildir
06:51
Portekiz Cumhurbaşkan: Filistin Devleti'nin tanınması Orta Doğu'da kalıcı barışın tek yolu
Alanya'da yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi
Alanya'da yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Antalya'da toptancı halinde patlama
Antalya'da toptancı halinde patlama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ