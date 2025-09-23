Mahmud Abbas: Filistin Devleti, Gazze'nin yönetim ve güvenliğinden sorumlu olmaya yetkili tek yapıdır

Abbas, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

ABD'nin Filistin heyetine vize vermemesi nedeniyle toplantıya video bağlantısıyla katılmak durumunda kalan Abbas, konferansta onaylanan barış planını uygulamak için ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan, Fransa, Birleşmiş Milletler ve tüm ortaklarla birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelerin tutumlarını takdir ettiklerini vurgulayan Abbas, henüz tanımamış olan devletlere de tanıma çağrısında bulunarak Filistin'in BM tam üyesi olması için destek istedi.

Abbas, Fransa, İngiltere, Kanada, Avustralya, Belçika, Portekiz, Lüksemburg, San Marino ve Andorra'nın yanı sıra Filistin'i daha önceden tanıyan ülkelere de teşekkür etti.

"Filistin Devleti, Gazze'de yönetim ve güvenliğe ilişkin tam sorumluluk almaya yetkili tek yapıdır." diyen Abbas, Gazze'nin yönetiminde bir rolü olmayacağını savunduğu Hamas'ın ve diğer grupların silahlarını Filistin yönetimine teslim etmelerini istedi.

Abbas, Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini, İsrailli esirler ile Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını, İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesini ve yeniden inşa çalışmalarının gecikmeden başlamasını sağlayacak kalıcı bir ateşkes talebinde bulundu.

İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakerelere arabuluculuk eden ABD, Mısır ve Katar'ın rolünü takdir ettiğini belirten Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik uyguladığı zorla yerinden etme politikası karşısında Kahire ve Amman yönetimlerinin tutumlarını takdirle karşıladığını aktardı.

Abbas, İsrail'in Katar ve bölge ülkelerine saldırılarını kınadı

İsrail'in Katar ve diğer bölge ülkelerine yönelik saldırılarına değinen Abbas, "Kardeş Katar ve diğer Arap ülkelerinin egemenliğine yönelik vahşi saldırıları kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Filistin hükümetinin, şeffaflığı ve hukukun üstünlüğünü temel alan kapsamlı bir reform gündemi yürüttüğünün altını çizen Abbas, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların son bulmasının ardından sonraki bir yıl içinde cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini yapma ve iktidardan devlete geçiş için üç ay içinde anayasa taslağı hazırlama taahhüdünü yineledi.

"Uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail'in büyük İsrail söylemi" ve Kudüs'ü tecrit eden işgal politikalarını kınadığını belirten Abbas, "ilhak, yerleşimci terörü, İslam ve Hristiyan dünyasının kutsallarına yönelik saldırıların" sona erdirilmesini talep etti.

Abbas, Filistinlilere hitaben "Özgürlük ve bağımsızlığın şafağı sonunda kaçınılmaz olarak geliyor." dedi.

İsraillilere de seslenen Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Bizim ve sizin geleceğiniz barışta yatıyor, şiddet ve savaş dursun. Bu vesileyle tüm dünyadaki Yahudilere İbrani Yeni Yılı münasebetiyle iyi bir yıl diliyorum." diye konuştu.

İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi ülkeler, konferans öncesi Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyururken Fransa da konferans sırasında bu yöndeki kararını açıkladı.