AA 23.09.2025 06:51

Sanchez: İki devletten biri soykırım mağduru iken iki devletli bir çözüm mümkün değildir

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, iki devletli çözümü desteklemek amacıyla düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) konferansında, “Açık olalım, iki devletten biri soykırım mağduru iken iki devletli bir çözüm mümkün değildir” dedi.

[Fotograf: AA]

Sanchez, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

"Gazze'deki tek umut, dünyanın onları unutmadığını bilmektir." diyen Sanchez, İsrail'in Gazze'deki soykırımının, hiçbir hafifletici sebebinin olmadığını ve hiç kimsenin soykırımı bilmediğini, görmediğini veya farkında olmadığını söyleyemeyeceğini dile getirdi.

Sanchez, "Bugün bu Konferans'ta iki devletli çözümü talep ederek kritik bir adım attığımız doğru. Ancak açık olalım, iki devletten biri soykırım mağduru iken iki devletli bir çözüm mümkün değildir. Bu konferans, kayıtsızlık ve ihmale karşı ahlaki bir isyan eylemidir. Aynı zamanda, barbarlığı durdurmak ve barışın yolunu açmak için kolektif bir taahhüttür." ifadelerini kullandı.

Tarihin Gazze'deki olanlara sessiz kalanları yargılayacağını vurgulayan Sanchez, "Tarih bizi yargılayacak ve barbarlığa sessiz kalan veya görmezden gelenlere karşı hükmü amansız olacak. İspanya sessiz kalmaya değil, harekete geçmeye karar veriyor. İspanya, bu canavarlığa ortak eden sessizliğe hayır diyor" şeklinde konuştu.

Başbakan Sanchez, İsrail'in Filistin halkını tasfiye ettiğini, Gazze'de kadınları, çocukları ve yaşlıları öldürdüğünü belirterek, bu katliamın durdurulması gerektiğini vurguladı.

Sanchez, "Filistin Devleti'nin diğer tüm üyeler gibi eşit haklarla BM'ye tam üyesi olması ve en temel insani haklardan faydalanması" gerektiğini kaydetti.

İspanya olarak Gazze'deki soykırım durdurulana kadar İsrail'e karşı adımlar atmaya devam edeceklerini dile getiren Sanchez, Gazze ve Filistin halkı için hala umut olduğunu belirtti.

OKUMA LİSTESİ