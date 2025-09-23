Açık 11.2ºC Ankara
AA 23.09.2025 00:58

DSÖ: Gazze'deki sağlık tesislerinin sürekli tahrip edilmesi daha fazla ölüme yol açacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in kara saldırılarına başladığı Gazze kentindeki sağlık tesislerinin sürekli tahrip edilmesinin daha fazla ölüme yol açacağını bildirdi.

[Fotograf: Reuters]
[Fotograf: Reuters]

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail tarafından Filistin Tıbbi Yardım Derneğine (PMRS) ait sağlık ocağına düzenlenen saldırının burayı enkaza çevirdiğini kaydetti.

Saldırıda 2 sağlık çalışanının yaralandığını aktaran Ghebreyesus, kan bağışı, travma bakımı, kanser ilaçları ve kronik hastalık tedavisi sağlayan bu merkezin, Gazze kentinin az sayıdaki faal tesisinden biri olduğunu hatırlattı.

Katil İsrail, Gazze kentinde ana sağlık merkezlerini hedef aldı
Katil İsrail, Gazze kentinde ana sağlık merkezlerini hedef aldı

Ghebreyesus, "Saldırının, tahliye uyarısından sadece 30 dakika sonra gerçekleştiği bildirildi. Gazze kentindeki sağlık tesislerinin sürekli tahrip edilmesi, daha fazla ölüme yol açacak ve Gazze'nin güneyindeki zaten aşırı kalabalık olan hastanelerin daha da dolmasına neden olacak. Sağlık tesislerine yönelik saldırılar ve anlamsız şiddet sona ermelidir. Ateşkes sağlanmalı." ifadelerini kullandı.

PMRS, İsrail ordusunun Gazze kentindeki ana sağlık merkezlerini hedef aldığını, bir binanın kullanılamaz hale geldiğini, bir diğerinin ise kuşatma altında olduğunu bildirmişti.

İsrail, Gazze kentine kara saldırıları başlattı

İsrail ordusu, geçen ay hava bombardımanlarını yoğunlaştırdığı Gazze kentine 15 Eylül'de kara saldırıları başlattı.

1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Gazze kenti, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Gazze
