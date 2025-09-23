Açık 11.2ºC Ankara
Dünya
AA 23.09.2025 00:40

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, İsrail'i Filistin'i tanıdığı zaman tanıyacağını açıkladı

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, ülkesinin İsrail'i ancak Filistin Devleti'ni tanıdığı zaman tanıyacağını söyledi.

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, İsrail'i Filistin'i tanıdığı zaman tanıyacağını açıkladı
[Fotograf: Reuters]

Subianto, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde düzenlenen Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce sivilin hayatını kaybettiğine dikkati çeken Subianto, "Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere binlerce masum insan öldürüldü, kıtlık ve yıkım yaşandı. Gözlerimizin önünde bir insanlık felaketi yaşanıyor. Masum sivillere yönelik tüm şiddet eylemlerini kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Subianto, "Endonezya, İsrail'in Filistin Devleti'ni ve Filistin'in bağımsızlığını tanıdığı anda, derhal İsrail Devleti'ni tanıyacağını ve İsrail'in güvenliği için tüm garantileri destekleyeceğini beyan ediyor." dedi.

Ülkelerin Filistin meselesine ilişkin sorumluluklarının yalnızca Filistin'in kaderini değil, aynı zamanda İsrail'in geleceğini ve BM'nin güvenilirliğini de ilgilendirdiğini vurgulayan Subianto, Filistin için devlet güvencesi sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Subianto, iki devletli çözüm çağrısını yineleyerek "Tanınma, kalıcı barışa giden gerçek bir fırsat anlamına gelmelidir. Bu, tüm taraflar için tüm partiler için gerçek bir barış olmalıdır." diye konuştu.

Fransa, Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz'in Filistin'i devlet olarak tanıyarak "tarihin doğru tarafında yer aldığını" kaydeden Subianto, "Barışa giden bu yolculukta üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Subianto, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sona ermesinin "en büyük öncelik" olması gerektiğini belirterek, Filistin'in tanınması, Gazze'deki insani felaketin durdurulması ve barışın sağlanması için çağrıda bulundu.

