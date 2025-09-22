Açık 13ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.09.2025 23:44

Netanyahu'nun evinin önünde toplanan yüzlerce İsrailli, esir takası anlaşması talep etti

İsrail'de yüzlerce protestocu, İbrani takvimine göre yılbaşının kutlandığı "Roş Aşana Bayramı" öncesi Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki konutunun önünde toplanarak aşırı sağcı hükümetten Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması imzalaması talebinde bulundu.

Netanyahu'nun evinin önünde toplanan yüzlerce İsrailli, esir takası anlaşması talep etti
[Fotograf: Reuters]

Gazze'deki esirler evine dönen kadar "bayram yapmayacaklarını" vurgulayan yüzlerce İsrailli protestocu, Netanyahu'dan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varmasını istedi.

Göstericiler, Netanyahu'nun konutunun önüne İsrailli esirleri sembolize eden boş masa ve sandalye yerleştirdi.

Esirlerin aileleri ve yakınlarının oluşturduğu çatı platformdan yapılan açıklamada ise "Onlar olmadan ne bayramımız ne de kutlamamız olacak. İsrail halkı kendine gelemeyecek. Bu gece, Roş Aşana arifesinde, Başbakanlık konutunun dışındaki bu boş masanın etrafında oturuyoruz ve tüm İsrail yanımızda duruyor. Esirleri evine yalnızca halk döndürecek." ifadelerine yer verildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal kararı alan ve bu kapsamda saldırılarını genişleten İsrail'deki aşırı sağcı hükümet, Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşmaya yanaşmıyor.

ETİKETLER
Netanyahu İsrail
Sıradaki Haber
Filistin: Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıması tarihi ve cesur bir karar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:42
Kız öğrenci yurdunda eşyalara zarar verdiği belirlenen 4 şüpheli tutuklandı
00:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği
00:50
Filistin'i tanıyan ülke sayısı artıyor
00:25
Kuzey Kore lideri Kim: Yeni gizli silahlar edindik
00:24
Kılıç: Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki insanlık ittifakı bu zulme sessiz kalmayacak
00:30
İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanımızın sözünün kesilmesi söz konusu değil
Alanya'da yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi
Alanya'da yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Antalya'da toptancı halinde patlama
Antalya'da toptancı halinde patlama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ