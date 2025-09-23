Açık 13ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.09.2025 00:23

Kuzey Kore lideri Kim: Yeni gizli silahlar edindik

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin askeri kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla yeni gizli silahlar edindiklerini açıkladı.

Kuzey Kore lideri Kim: Yeni gizli silahlar edindik
[Fotograf: AA]

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim, Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi'nde konuşma yaptı.

Nükleer silahların ülkesinin hayatta kalması için vazgeçilmez bir seçenek olduğunu savunan Kim, nükleer silahsızlanmanın "imkansız" olduğunu ileri sürdü.

Kim, "Yeni gizli silahlar edindik ve savunma bilimi alanında askeri kabiliyetlerimizi büyük ölçüde güçlendirecek başarılar elde ettik." dedi.

"Nükleer silahlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz"

Dünyanın, bir ülkenin nükleer silahsızlanma sürecinden sonra ABD tarafından nasıl muamele gördüğünün farkında olduklarını belirten Kim, “Nükleer silahlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Kim ayrıca, "ABD'nin Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlandırılması yönündeki talebinden vazgeçmesi" halinde, ülkesinin ABD yönetimiyle görüşmeye açık olduğunu ifade etti.

ETİKETLER
Kuzey Kore
Sıradaki Haber
Netanyahu'nun evinin önünde toplanan yüzlerce İsrailli, esir takası anlaşması talep etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:42
Kız öğrenci yurdunda eşyalara zarar verdiği belirlenen 4 şüpheli tutuklandı
00:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği
00:50
Filistin'i tanıyan ülke sayısı artıyor
00:24
Kılıç: Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki insanlık ittifakı bu zulme sessiz kalmayacak
00:30
İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanımızın sözünün kesilmesi söz konusu değil
23:46
Netanyahu'nun evinin önünde toplanan yüzlerce İsrailli, esir takası anlaşması talep etti
Alanya'da yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi
Alanya'da yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Antalya'da toptancı halinde patlama
Antalya'da toptancı halinde patlama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ