AA 22.09.2025 22:32

Katil İsrail, Gazze kentinde ana sağlık merkezlerini hedef aldı

Filistin Tıbbi Yardım Derneği (PMRS), İsrail ordusunun Gazze kentindeki ana sağlık merkezlerini hedef aldığını, bir binanın kullanılamaz hale geldiğini bir diğerinin ise kuşatma altında olduğunu bildirdi.

Katil İsrail, Gazze kentinde ana sağlık merkezlerini hedef aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, kentin merkezindeki Samir bölgesinde yer alan sağlık merkezinin tamamen yıkıldığı, içindeki klinikler, laboratuvarlar ve tıbbi cihazların kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Merkezin kan bağışı, kanser tedavisi, yaralıların bakımı ve kronik hastalıkların takibi gibi hayati hizmetler verdiği, İsrail güçlerinin ise sağlık merkezi personelini bombardımandan sadece birkaç dakika önce tahliyeye zorladığı ve yanlarına herhangi bir tıbbi malzeme almalarına izin vermediği aktarıldı.

İsrail'in saldırılarında 2 personelin de yaralandığını kaydedildi.

Gazze kentinin Tel el-Hava bölgesindeki ikinci hayati merkezin de kuşatma altında olduğu, Şati Mülteci Kampı'ndaki kliniğin ise bombardımanda yıkıldığı belirtildi.

Açıklamada, uluslararası hukukun açık ihlali olan bu saldırıların kınandığı ifade edildi.

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
OKUMA LİSTESİ