AA 22.09.2025 21:39

Gazze'deki İsrailli esir: Lütfen Netanyahu'nun bizi öldürmesine izin vermeyin

Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esir Alon Oham, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin kendilerinden kurtulmaya çalıştığını belirterek, ailesine ve İsrail halkına, kurtarılmaları için protestolara devam etme çağrısı yaptı.

Gazze'deki İsrailli esir: Lütfen Netanyahu'nun bizi öldürmesine izin vermeyin

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esir Oham'ın videosunu yayımladı.

Esir Oham, videodaki konuşmasında, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a mesajım: Lütfen Netanyahu'nun bizi öldürmesine izin vermeyin. Ona yardım etmeyin." ifadelerini kullandı.

İsrailli esirlerin İsrail hükümeti için bir yük haline geldiğini vurgulayan Oham, esirlerin son günlerinin yaklaşmış olabileceği uyarısında bulundu.

"Ailem, sevdiklerim, teşekkür ederim. Benim için acı çektiğinizi biliyorum. Maalesef esirlere destek olmak suç haline geldi." diyen Oham, onlardan kurtarılmaları için gösterilere devam etmelerini ve "esirlerden kurtulmaya çalıştığını" ifade ettiği hükümete tepki göstermelerini istedi.

İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail Netanyahu
