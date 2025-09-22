Açık 22.7ºC Ankara
Dünya
AA 22.09.2025 18:20

İran'da her yıl düzenlenen askeri geçit töreni bu yıl güvenlik gerekçesiyle iptal edildi

İran'da "savunma haftası"nda her yıl düzenlenen askeri geçit törenlerinin bu yıl güvenlik gerekçesiyle iptal edildiği açıklandı.

İran'da her yıl düzenlenen askeri geçit töreni bu yıl güvenlik gerekçesiyle iptal edildi
[Fotograf: AA]

Devlet televizyonuna bağlı yayın yapan Genç Gazeteciler Kulübü'ne konuşan bir Devrim Muhafızları Ordusu komutanı silahlı kuvvetler geçit töreninin iptal edildiğini söyledi.

İptal kararının güvenlik gerekçesiyle alındığını aktaran İranlı komutan, "Her yıl Kutsal Savunma Haftası'nın ilk gününde silahlı kuvvetler geçit töreni düzenliyorduk ancak bu yıl ortaya çıkan tehditler nedeniyle kalabalık toplantılardan kaçınılarak hazırlıkların ülke savunmasına yoğunlaştırılmasına karar verildi." ifadelerini kullandı.

İran'da 1980'deki Irak savaşının başlangıcının yıl dönümü olan 22 Eylül'de, bir hafta boyunca "savunma haftası" adıyla etkinlikler, çeşitli programlar ve askeri geçit törenleri düzenleniyor.

İran
