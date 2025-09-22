Gazze'de iki hastane daha hizmet dışı kaldı, bir sağlık tesisi yıkıldı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun hastane ve sağlık merkezlerine yönelik ihlallerini sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun aralıksız saldırıları sonucu Gazze kentindeki Rantisi Çocuk Hastanesi ile Göz Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığı, kentteki Tıbbi Yardım Merkezi'nin de yıkıldığı aktarıldı.

İsrail ordusunun daha önce Rantisi Hastanesi'ni hedef alarak büyük zarara yol açtığı hatırlatılan açıklamada, Göz Hastanesi'nin Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesinde göz hizmetleri sunan tek hastane olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'nde uyguladığı soykırımın bir parçası olarak, sağlık sistemini kasıtlı ve sistematik bir şekilde hedef alıyor." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de hasta ve yaralıların hastaneler ve sağlık tesislerine ulaşması için güvenli yolların bulunmadığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in devam eden saldırıları sebebiyle hasta ve yaralıların Kudüs Hastanesi ile Ürdün Sahra Hastanesine ulaşmakta büyük zorluk çektiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, uluslararası topluma Gazze Şeridi'ndeki sağlık tesislerine, personeline ve hastalara koruma sağlanması çağrısını yineledi.

İsrail ordusu 17 Eylül'de Rantisi Çocuk Hastanesinin üst katlarını hedef almıştı.

Rantisi Çocuk Hastanesinin Gazze Şeridi'nde onkoloji, diyaliz, solunum ve sindirim hastalıkları gibi uzmanlık alanlarını barındıran "tek ihtisas hastanesi" olduğu açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hedef alan şiddetli saldırılarını sürdürürken, Gazze kentini yaşanmaz hale getirmek ve sivilleri yerinden etmek amacıyla bina ve evleri bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 344 Filistinli hayatını kaybetti, 166 bin 795 kişi de yaralandı.