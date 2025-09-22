Soykırımcı İsrail ordusu, tüm bölgelerdeki birliklerini takviye ettiğini duyurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 22-23 Eylül'deki Roş Aşana tatilinde birliklerin takviye edileceği bildirildi.

Açıklamada, yapılan durum değerlendirmesi sonucunda çeşitli bölgelerde "savunma ve saldırı" için birlikleri alarma geçirme kararı alındığı ve tüm bölgelerde birliklerin takviye edilerek güçlendirileceği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 65 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olan ve insanlık felaketine yol açan saldırıları nedeniyle İsrail üzerindeki baskının arttığı ve bunun çok sayıda ülke tarafından Filistin devletinin tanınmasıyla karşılık bulduğu dönemde alınan bu karar, İsrail devlet televizyonu KAN tarafından, gerilimin yükselmesi beklentisiyle özellikle Batı Şeria'daki birliklerin takviye edildiği şeklinde yorumlandı.

Dün, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz Filistin devletini resmen tanıdıklarını açıklamıştı.

Tel Aviv yönetimi bu karara tepki gösterirken aşırı sağcı bakanlar işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakı ile cevap verme çağrısında bulunmuş, İsrail Başbakanı Binyamin Netayanhu ise Batı Şeria'daki yasadışı Yahudi yerleşimlerini iki kat artırdıklarını, Filistin devletini tanıma kararlarına ABD ziyareti dönüşünce cevap vereceklerini duyurmuştu.