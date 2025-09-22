Açık 23.9ºC Ankara
AA 22.09.2025 13:09

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 65 bin 344'e çıktı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 61 artarak, 65 bin 344'e yükseldi.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 65 bin 344'e çıktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırıları ve açlık nedeniyle yaşanan can kayıplarına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 61 ölü ve 220 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 785 Filistinlinin öldüğü, 54 bin 754 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 523'e, yaralananların sayısının da 18 bin 496'ya ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 65 bin 344'e, yaralıların sayısının 166 bin 795'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.​​​​​​​

İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
OKUMA LİSTESİ