TRT Haber 22.09.2025 11:23

Türkiye'den New York'ta "Sıfır Atık Mavi-Damla Damla" sergisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uygulanan Sıfır Atık Hareketi kapsamında, New York’ta “Sıfır Atık Mavi – Damla Damla” sergisi düzenlenecek.

Türkiye'den New York'ta "Sıfır Atık Mavi-Damla Damla" sergisi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uygulanan Sıfır Atık Hareketi kapsamında, New York'ta "Sıfır Atık Mavi-Damla Damla" sergisi yapılacak.

Açılışını Emine Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un gerçekleştireceği etkinlikte, "Mavinin Farkında Mısın?" (Are You Blue Aware?) sloganı ile suyun önemine dikkati çeken görsel ve işitsel eserler yer bulacak.

Etkinlik kapsamında Türkiye'nin, Van, Salda, Meke ve Beyşehir gölleri ile İzmit Körfezi'nde yürüttüğü su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmaları uluslararası topluma aktarılacak.

ABD Birleşmiş Milletler Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emine Erdoğan Sıfır Atık
OKUMA LİSTESİ