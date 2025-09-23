Açık 14.5ºC Ankara
Dünya
AA 23.09.2025 07:36

İngiltere Dışişleri Bakanı: İki devletli çözüm, enkaz altında yok olma riskiyle karşı karşıya

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, gasbedilen Filistin topraklarında kurulan yasa dışı İsrail yerleşimlerinin Filistin Devleti'nin yaşayabilme ihtimalini tehdit ettiğini belirterek, "İki devletli çözüm, enkaz altında yok olma riskiyle karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı: İki devletli çözüm, enkaz altında yok olma riskiyle karşı karşıya

Cooper, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

Ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıma kararını hatırlatan Cooper, "Partnerlerimizle birlikte attığımız bu adım, Filistinlilerin bir devlete sahip olma hakkı bulunduğuna ve iki devletli çözümün Filistinliler ve İsrailliler için tek yol olduğuna yönelik gerçeği yansıtıyor." dedi.

Cooper, iki devletli çözümün, Gazze'de akan kan, insan yapımı kıtlık, esir alma, gasbedilen Filistin topraklarında yasa dışı İsrail yerleşimleri kurma ve yerleşimci şiddetiyle yok olma tehlikesi altında olduğu uyarısını yaptı.

"Filistin devletinin yaşayabilme ihtimali tehdit altında"

Gazze'de bulunan esirlere de değinen Cooper, "Gazze'deki katlanılamaz insani kriz, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin savaşı yoğunlaştırma ve yardımları göndermeme kararıyla daha da kötüye gidiyor. Yiyecekler sınırda çürürken çocuklar açlıktan ölüyor. (Filistin topraklarını gasbeden İsrailli) Yerleşimcilerin sebep olduğu şiddet, Filistin devletinin yaşayabilme ihtimalini tehdit ediyor." diye konuştu.

"İki devletli çözüm, enkaz altında yok olma riskiyle karşı karşıya." diyen Cooper, Filistin Devleti'ni tanıma kararının da bu aciliyetten doğduğunun altını çizdi.

Cooper, İsrail'in güvenliğine destek vermeyi sürdürdüklerini yinelerken, Filistin Devleti'ni tanıma kararının ise teşvik edici bir adım olması gerektiğini söyledi.

İngiltere'nin İsrail'i 75 yıl önce tanıdığını hatırlatan Cooper, "Ancak Filistinlilerin haklarını koruma sözü yerine getirilmemişti. Benim ülkem on yıllardır iki devletli çözümü savunurken sadece bir ülkeyi tanıdı. Bu artık değişti. BM'nin 150'den fazla üyesinin arasına katılıyor ve Filistin Devleti'ni tanıyor, barışa giden yolu koruyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiltere
İrlanda Başbakanı, Filistin Devleti'ni henüz tanımayan ülkeleri bu kararı değerlendirmeye çağırdı
