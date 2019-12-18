ABD, tarihi günlerinden birine hazırlanıyor. Ülke tarihinde 3'üncü kez görevdeki bir başkanın suçlanmasına dair oylama Temsilciler Meclisinde yapılacak.

Oylama öncesi iki partiden vekiller eşit sürelerle 6 saat boyunca konuşmalar yapacak. Ardından ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın gücünü kötüye kullanmak ve Kongrenin işleyişini engellemek ile suçlanıp suçlanmayacağını oylayacak.

Hakkındaki soruşturmayı başından beri cadı avı olarak tanımlayan Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye 6 sayfalık mektup gönderdi. Trump mektubunda soruşturma için partizan darbe girişimi, suçlama maddeleri için de mantık dışı ve tehlikeli ifadelerini kullandı.

Trump, Pelosi'ye "Hiçbir geçerliliği olmayan suçlama ve azil sürecini devam ettirerek görev yemininize ihanet ediyorsunuz Amerikan demokrasisine savaş açıyorsunuz. Tarih sizi yargılayacak" dedi.

Anketlere göre halkın yarısı süreci destekliyor

Soruşturma hakkında Trump yanlısı ve karşıtı medyanın son anketleri halkın sadece yarısının süreci desteklediğini ortaya koydu. Partiler de Başkan Trump hakkındaki oylama ile ilgili kesin çizgilerle bölünmüş durumda.

Trump'ın partisi Cumhuriyetçilerin Senato çoğunluk lideri McConnell, Demokratlar'ın, Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Vekili Mulvaney, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve diğer yetkililerin tanık olarak dinlenmesi talebini reddetti.

McConnell, buna gerekçe olarak Senato'nun görevinin soruşturma yapmak değil yargılama olduğunu söyledi.

Tanıkların dinlendiği adil bir yargılama çağrısında bulunan Demokrat Partili senatörler ise yargılamanın usulüne uygun yapılması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber