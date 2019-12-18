Hukuki statülerine göre göçmen, sığınmacı, mülteci olarak anılan, dünya genelinde milyonlarca kişi var.

Yerinden edilen insan sayısı 70 milyonu aşmış durumda.

Her gün evini terk etmek zorunda kalan kişi sayısı ise 37 bin.

Son olarak Cenevre’deki Küresel Mülteci Forumu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mülteci meselesinin birkaç ülkenin çabasıyla önlenemeyeceğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mülteci meselesinin, bizim gibi bu insanlara ev sahipliği yapan birkaç ülkenin çabalarıyla önlenemeyeceği açıktır. Göç probleminin tek çözüm yolu, mültecilerin bizim sınırlarımız içinde tutulması olarak görülemez.https://t.co/3jpyRofLuu pic.twitter.com/fjg4U4vhm4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 17, 2019

Dünyadaki son durumun, topyekun çaba gerektirdiği bir gerçek. Son gelişmelere bakmaya devam edelim; örneğin, ABD.

ABD Hükümet Sorumluluk Ofisi, son 4 mali yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki göçmenlerin tutuklanması ve sınır dışı edilmesini, yayımladığı detaylı bir raporla ele aldı.

Alıkoyma gerekçeleri için 3 seviye var. Bunun en önemlisi “ulusal güvenlik, sınır güvenliği ve kamu güvenliği tehditleri”ne odaklanıyor.

Diğerleri ihlal ve suçlara göre değişiyor.

Geçen yıl, 112 bin 870 uygulama ve sınır dışı etme operasyonu (ERO) tutuklaması söz konusuydu. Bu sayı, 151 bin 497’ye kadar yükseldi.

2017'de ise 151 bin 889 olmuştu.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) ise 2015 ve 2018 arasında her yıl yaklaşık 200 ülkeden kişiyi uzaklaştırdı.

2015’te 231 bin 559, 2016’da 246 bin 107, 2017’de 216 bin 756 ve 2018’de 261 bin 523 olmak üzere 955 bin 945 kişi sınır dışı edildi.

Listenin ilk sıralarında Kuzey ve Orta Amerika ülkeleri var.

Raporda, Meksika vatandaşlarının gözaltına alınma sayılarının 2018'de 136 bin 406 ile en yüksek olduğu ve bunlardan 139 bin 330'unun da ülkeden uzaklaştırıldığı tespit edildi.

Guatemala için 120 bin 745 gözaltı ve 52 bin 755 sınır dışı olurken, üçüncü sırada yer alan Honduras için gözaltına alma ve uzaklaştırma işlemleri sırasıyla 78 bin 630 ve 32 bin 180 seviyesindeydi.

Hindistan, listenin ilk 10’unda son sırada yer alıyor. ABD’den uzaklaştırılan vatandaşlarının sayısı ise arttı.

2015’te 296 Hindistan vatandaşı sınır dışı edildi ancak bu sayı 2018'de 831'e yükseldi.

Hükümet Sorumluluk Ofisi, erkeklerin ve hüküm giymiş suçluların, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi tutuklamaları ve 2015-2018 arasındaki uzaklaştırmaların çoğunu oluşturduğunu belirledi.

[ABD'ye bir karavanda giden Honduraslı göçmenler, Guatemala-Meksika sınırındaki engelleri kaldırırken... 19 Ekim 2018. Fotoğraf: Getty]

Mülteci kabul sayısında tarihi düşüş

Bu arada Donald Trump yönetimi, ABD’nin mülteci sınırını tarihi seviyelere düşürmüştü. 2020 mali yılında ülkeye sadece 18 bin yeni mülteci alınması öngörülüyor. 1980’li yıllarda bu sayı, 230 bin civarındaydı.

Kaynak: ABD Hükümet Sorumluluk Ofisi, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi, TRT Haber

Grafik: Bedra Nur Aygün