ABD’de Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ülkedeki nefret suçlarının durumunu gösteren istatistikleri paylaştı.

Buna göre, nefret suçları bir hayli yüksek seviyelerde.

Sadece geçen yıl, 7 bin 120 nefret suçu işlendi.

Bu, 2017’ye göre daha az olsa da son 10 yıla bakıldığında kayda değer bir sayı olarak öne çıkıyor.

FBI verileri, bildirilen nefret suçlarının çoğunun ırk, etnik köken ya da soygun önyargısı (yüzde 59,6) motivasyonlu olduğunu gösteriyor.

Irk temelli nefret suçlarının en çok yaşandığı yerler, evler. Zaten en yaygın olanı da bu.

Diğer faktörler arasında din (yüzde 18,7), cinsel yönelim (yüzde 16,7), cinsel kimlik (yüzde 2,2), engellilik (yüzde 2,1) ve cinsiyet (yüzde 0,7) sayılabilir.

İstatistikler, 16 bin 39 kolluk kuvveti tarafından toplanan olayların bir derlemesi.

[Fotoğraf: Reuters]

Müslümanlar da hedefte: 16 yılın nefret suçu rekoru

Bu noktada, din temelli nefret suçlarını biraz detaylandırmakta fayda var.

Washington merkezli Pew Araştırma Merkezinin geçtiğimiz yıllarda yayımladığı FBI verilerine göre, 2015 ve 2016 yılları arasında ABD’deki Müslüman karşıtı saldırıların sayısı önemli ölçüde arttı.

Örneğin 2016’da, Müslümanlara karşı 127 basit veya ağır saldırı kaydı vardı.

Bu sayı, 2000’li yılların en yükseği.

[ABD'deki nefret suçlarına tepki için düzenlenen bir protesto gösterisinden. Fotoğraf: Reuters]

Vaka sayısındaki tırmanış da ABD’nin Afganistan’ı işgal için bahane olarak kullandığı 11 Eylül saldırılarına denk düşüyor.

11 Eylül 2001’deki terör saldırılarının ardından harekete geçen ABD, 18 yıl önce Usame bin Ladin'i saldırının sorumlusu olarak göstererek Afganistan işgalini başlatmıştı.

Kaynak: FBI, TRT Haber

Grafik: Hafize Yurt