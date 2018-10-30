ABD'de bir haftada "3 nefret suçu" işlendi

ABD'de son bir haftada yaşanan üç olaydan en kötüsü, cumartesi günü Pittsburgh'taki sinagoga giren silahlı bir saldırganın ateş açarak 11 kişiyi öldürmesi ve 6 kişiyi yaralaması oldu.

Kentucky Louisville'de çarşamba günü gerçekleşen olayda, 51 yaşındaki Gregory Bush, iki Afrika kökenli Amerikalı'yı öldürdü.

Aynı hafta içinde, aralarında eski ABD Başkanı Barack Obama'nın ve eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın da bulunduğu ünlü demokratlara 13 şüpheli paket gönderen 56 yaşındaki Cesar Sayoc, nefret suçu nedeniyle tutuklandı.

ABD'de gerçekleşen nefret olaylarının, mevcut politik durum nedeniyle arttığından endişe ediliyor. Analistler ise şiddet saldırılarının ve hükümetin olayla ilgili tutumlarının yanlış yönlendirmelere yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Trump medyayı suçluyor

Analistlerin açıklamasına karşın Trump, şiddet olaylarındaki artıştan medyayı sorumlu tutuyor.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ihbarlardan ana akım medyayı sorumlu tutan Trump, son mesajında da ülkedeki öfkenin sebebinin medya olduğunu söyledi ve "Sahte haber medyası, insanlığın gerçek düşmanıdır" dedi.

Kaynak: Reuters