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ABD'de sinagoga silahlı saldırı

ABD Pittsburgh'da bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi vuruldu. İlk belirlemelere göre saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybetti.

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ABDde sinagoga silahlı saldırı

ABD Pennsylvania'daki Pittsburgh kentinde, bir sinagoga giren silahlı saldırgan, çok sayıda kişiye ateş açtı. 

En az 4 kişi hayatını kaybetti

Medyada yer alan haberlerde en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yetkililer, silahlı saldırganının gözaltına alındığını, olayda 3 polisin de vurulduğunu belirtti.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Olay yerine gelen polisler bölgeyi kordon altına alırken, bölge sakinlerinden evlerinden dışarı çıkmamaları istendi.  

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından ''Pennsylvania'da Pittsburgh'daki meydana gelen olayı izliyorum. Polisler olay yerinde. Squirrel Hill bölgesindekiler dikkatli olmalı. Çok sayıda ölü ve yaralı var gibi. Saldırgana dikkat edilmeli. Tanrı hepinizi korusun!'' açıklamasını yaptı.

 


 

Kaynak: TRT Haber, AA 

Etiketler: sinagog, silahlı saldırı, abd
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