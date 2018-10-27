İdlib’de "kalemler katliamının" 2'nci yılı

Esed rejiminin 26 Ekim 2016'da İdlib ilinin güney kırsalında yer alan Has köyünde bir okula düzenlediği saldırıda 36 sivil hayatını kaybetti, 121 sivil yaralandı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğu öğrenci olduğu için halk, saldırıyı "kalemler katliamı" olarak anıyor.

Katliamın tanıkları köy sakinleri, öğrenciler ve öğretmenler katliamı anmak üzere tören düzenledi.

Hava saldırısında babaannesini ve kuzenini kaybeden 6. sınıf öğrencisi Rim Kalaci, "Bir an uçak sesi geldi. Toza dumana boğulduk. Pencereler kırıldı. Öğretmenimiz ilk önce çıkmamıza izin vermedi. Eve varınca bir roket evimize isabet etti. Babaannem namaz kılıyordu. Şarapnel parçası boynuna isabet etti. Seccadenin üzerinde hayatını kaybetti" dedi.

"Sınıf arkadaşlarım gözlerimin önünde ruhunu teslim etti"

Ayağından yaralanan ve yürüme yetisini kaybeden 7. sınıf öğrencisi Aye Dayıf da okuldan eve kaçtıkları sırada sınıf arkadaşı ve dayısının yaşamını yitirdiğini söyledi.

"Sınıf arkadaşım gözlerimin önünde ruhunu teslim etti. Çok üzüldüm. Onları hatırlamamak için mezarlarını ziyaret etmem" ifadelerini kullanan Dayıf, eğitimine devam edeceğini ve gelecekte yaralılara yardım etmek için doktor olacağını söyledi.

Katliamda kızını kaybeden Doktor Halit Dayıf, "O gün şer odakları nasıl toplanıp bize saldırdıysa, bugün hayır odakları toplanıp eğitime ve hayata devam ediyor. Okullarımız onarıldı. Yıkanlarla onaranlar arasında büyük fark var" şeklinde konuştu.

Dayıf, Soçi mutabakatına değinerek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a İdlib’de yaşayan halkı büyük bir katliamdan kurtardığı için teşekkür etti.

Kaynak: AA