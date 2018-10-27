Roma’da şehir yönetimi protesto edildi

Roma Belediye Binası’nın bulunduğu Campidoglio Meydanı'nda gösteri düzenleyen grup, ulaşım hizmetlerindeki yetersizlik, altyapı problemleri ile güvenlik sorununa işaret etti.

Hükümetin ortaklarından 5 Yıldız Hareketi’ne (M5S) mensup Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi’ye yönelik “İstifa, istifa” şeklinde slogan atan grup, “Roma artık yeter diyor” ve “Raggi, bir gün çukurlardan biri seni de yutacak” yazılı pankartlar taşıdı.

Geçen hafta şehrin ortasında, merkez tren istasyonu Termini'nin hemen arkasında tecavüz edilip öldürülen 16 yaşındaki Desiree Mariottini cinayetine atıfta bulunan gruptakiler, “Şehrin sokaklarında içki içmeyi yasaklamak için kaç Desiree’nin daha ölmesi gerekiyor?” yazılı pankart da açtı.

Roma’nın tekrar kucaklayıcı, yaşanılabilir ve hoş karşılayan bir başkent olması çağrısında bulunan protestocular, ulaşım konusunda da yeterli hizmetin sağlanması talebinde bulundu.

Sokakların çöple dolu olduğu, yollarda çukurların bulunduğu, temizlik ve ulaşım gibi hizmetlerin sürekli aksadığı Roma’da, belediye yönetimi sıkça eleştiriliyor.

Vatandaşlar kentin pis ve düzensiz olmasından şikayet ederken, temizlik ve ulaşım gibi hizmetleri sağlayan firma çalışanları da kötü şartlar altında çalıştıkları gerekçesiyle belirli aralıklarla greve gidiyor.

Kaynak: AA, Reuters