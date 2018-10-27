Takipçi sayısı düşen Trump Twitter'ı suçladı

Attığı tweet’lerle sık sık gündemin ilk sıralarına yerleşen ABD Başkanı Donald Trump’ın hedefinde bu kez sosyal medya platformu Twitter vardı.

Twitter hesabı üzerinden yayımladığı mesajında Twitter’ı, takipçi sayısını azaltmakla suçlayan Trump’ın diğer bir iddiası da, kullanıcılar tarafından takibe alınmasının zorlaştırılmasıydı.

Twitter sözcüsünden yanıt geldi

Tanınmış, göz önünde olan çok sayıda kişiye ait hesapların takipçi sayısında düşüş meydana geldiğini belirtenTwitter sözcüsü Brandon Borman, silinenlerin sahte veya sakıncalı hesaplar olduğunu söyledi.

Borman, geriye kalanların ise “gerçek takipçi” olduğunun altını çizdi.

55 milyondan fazla takipçisi bulunan Trump'ın Twitter hesabından 200 bin takipçisini kaybettiği belirtiliyor.

Kaynak: TRT Haber