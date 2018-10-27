BM İyi Niyet Elçisi Vodianova: Türkiye insani yardımda dünyaya örnek

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen "Let's Talk" (Hadi Konuşalım) etkinliğine katılan Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi Rus süpermodel Natalia Vodianova, yaptığı açıklamada, Dijital Yardımseverlik Platformu ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA) desteklediği etkinliğin başarılı geçtiğini söyledi.

Kadınları bilinçlendirme kampanyalarıyla tanınan Vodianova, kadınların birçok ön yargısı olduğunu hatırlatarak, kız çocuklarının eğitime olan erişimi, özellikle üreme sağlığı konusunda öğrenmesi gereken çok şey olduğunu belirtti.

Kız çocuklarının kadın olma yolundaki cinsel sağlık konusunda eğitim almalarının en önemli konu olduğunu vurgulayan Vodianova, "Türkiye'nin kadınlara yönelik önemli, güzel çalışmaları var. Özellikle gelişmiş ülkelerin öğrenmesi gereken bir şey var. Türkiye'nin, Suriyeli mültecilere gösterdiği empati bütün dünyaya örnek teşkil ediyor. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Türkiye'nin insani yardımdaki empatisi dünyaya örnek" diye konuştu.

Vodianova, empatinin güçlü bir duygu olduğunu, sadece insani yardımda değil, kadınların karşılaştığı ön yargılar ve tabuları aşma konusunda da yardımcı bir etken olduğuna işaret etti.

Etkinliğe katılan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın kendilerine güç verdiğini vurgulayan Vodianova, şunları kaydetti:

"Emine Erdoğan'ı etkinliğimizde ağırlamaktan onur duyduk. Kendisinin bize verdiği katkı ve destek çok önemliydi. Bizlerin vurgu yapmak istediği konulara ışık tuttu. Onun için çok mutluyuz. Kendisiyle yüz yüze tanışmaktan çok mutlu oldum. Kendisinin yaptığı diğer insani yardım çalışmalarından çok etkileniyorum."

"Türk hükümetiyle çalışmaktan gurur duyuyoruz"

Dijital Yardımseverlik Platformu ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Genel Direktörü Dr. Natalia Kanem de "Let's Talk" (Hadi konuşalım) etkinliğinin önemli olduğuna dikkati çekerek, kadın sağlığı konusundaki sessizliği yıkarak, kadınların sesi olacaklarını söyledi.

Özellikle Emine Erdoğan'ın verdiği büyük destekle çocuk yaşta evliliklerin engellenmesi konusunda ciddi destek aldıklarını vurgulayan Kanem, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda fiziksel ya da zihinsel olarak engelli olan kız çocuklarının da spora dahil olması konusunda imkan sağlandığını görüyoruz. Buraya katılanların arasındaki bilgi paylaşımı sayesinde şunu öğreniyoruz ki aslında kız çocukları kendi bedenlerini öğrenebilmeliler. Hem okullarına gidebilmeli hem de aktif bir hayat yaşayabilmeli. Biz BM nüfus fonu olarak Türkiye ile birlikte hareket edeceğiz."

BM nüfus fonunda kadın sağlığı dayanışma merkezleri olduğunu anlatan Kanem, merkezin insani yardım için Suriyeli kadınlara hizmet vermek için açıldığını anlattı.

Kanem, "Emine Erdoğan'ın, kadınların güçlendirilmesi konusundaki destekleriyle onun bir şampiyon olduğunu düşünüyorum, çok iyi bir lider. Özellikle insani yardım konusunda Türk hükümetinin verdiği olağanüstü destekleri alkışlıyoruz. Türk hükümetiyle birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA