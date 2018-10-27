Arnavutluk İçişleri Bakanı Xhafaj istifa etti

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Xhafaj'ın istifasını kabul ettiğini duyurdu.

Verdiği katkılardan dolayı Xhafaj'a teşekkür eden Rama, paylaşımında Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta'ya gönderdiği bir yazıyı paylaşarak, İçişleri Bakanlığı için Arnavutluk Başbakanlığı Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan Sander Lleshi’yi önerdiğini kaydetti.

Rama, "General Sander Lleshi, İçişleri Bakanı göreviyle olumlu bir enerji getirecektir. Şimdi hızın arttırılması ve daha anlamlı sonuçların elde edilmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

Eylül 2017'den itibaren İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Xhafaj'ın istifa sebebinin henüz belli olmadığı belirtildi.

Kaynak: AA