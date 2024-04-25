Çok Bulutlu 25.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 25.04.2024 13:50

Yargıtay Başkanlığı seçimi 26. tura kaldı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 25. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Yeni seçim 29 Nisan Pazartesi günü yapılacak.

Yargıtay Başkanlığı seçimi 26. tura kaldı

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.

Seçimin ilk 24 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 25. tur oylaması yapıldı.

24. turda en fazla oyu alan 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk'ün katılabildiği oylamada, Kerkez 136, Şentürk ise 131 oy aldı. Seçime katılım 322 olarak kayıtlara geçerken, 13 boş oy kullanıldı, 42 oy da geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 26. tur oylamayla 29 Nisan'da devam edilecek.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

ETİKETLER
Yargıtay
Sıradaki Haber
Dışişleri'nden Şili Temsilciler Meclisi'ne tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:04
Rusya: ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatına rağmen hedefimize ulaşacağız
14:09
Bakan Bolat: Fırsatçılara, stokçulara izin vermeyeceğiz
14:00
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
14:07
SOLOTÜRK, Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu yaptı
13:48
EKPSS 115 bin adayın katılımıyla pazar günü yapılacak
13:41
Hüyük çileği ve Söke pamuğu AB tescili alacak
Trakya'da son yağışlar buğday ve kanola üreticisini sevindirdi
Trakya'da son yağışlar buğday ve kanola üreticisini sevindirdi
FOTO FOKUS
Cepheden TBMM'ye: "Kolsuz" Mehmet Faik Bey
Cepheden TBMM'ye: "Kolsuz" Mehmet Faik Bey
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ