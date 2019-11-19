Devrilen kamyonun altında kalmaktan kıl payı kurtuldular19 Kasım 2019 Salı 09:54 - Son Güncelleme 19 Kasım 2019 Salı 10:28
ABD'nin Illinois eyaletinde sürücüsünün direksiyonun kontrolünü kaybettiği kamyon, kayarak yol kenarındaki otomobile çarptı. 3 kişinin ezilmekten son anda kurtulduğu anları güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti.
Kar yağışının ardından buz tutan yolda bir anda kontrolden çıktı. Devrilerek metrelerce sürüklendi...
ABD'nin Illinois eyaletindeki kaza yürekleri ağza getirdi.
Sürücüsünün buzla kaplı yolda kontrolü kaybettiği kamyon devrilerek, yolun hemen kenarında lastiği patladığı için park etmiş bir otomobile doğru sürüklendi.
Otomobilin yanındaki 3 kişi kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Polise ait güvenlik kamerası, ölümle burun buruna gelinen o anları saniye saniye kaydetti.
1 kişinin hafifçe yaralandığı kazada, kamyon şoförüne aşırı hız yapmaktan ceza kesildi.
Kaynak: AP