Amerika Birleşik Devletleri, 2001 yılının 11 Eylül gününe büyük sarsıntılarla uyandı.

Kaçırılan 4 yolcu uçağından 2'si New York'taki Dünya Ticaret Merkezi kulelerine çarptı. Kuleler birbiri ardına yıkıldı.

3'üncü uçak Pentagon'u hedef aldı, son uçak ise Beyaz Saray'a ulaşmadan düşürüldü.

3 bin kadar insanın hayatını kaybettiği saldırılar sonrasında dünyada güvenlik algısı yeni bir boyut kazandı.

Dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un ilan ettiği terörizmle savaş, özellikle İslam coğrafyasını hedef aldı.

George W. Bush, Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan saldırının haberini alırken, Florida, 11 Eylül 2001 (Reuters)

Müslümanlar için hayat bir daha eskisi gibi olmadı.

11 Eylül'ün sorumlusu Usame bin Ladin'in Afganistan'da saklandığını söyleyen ABD yönetimi, saldırılardan 1 ay sonra Afganistan'ı işgal etti.

NATO da tarihinde ilk kez 5'inci maddeyi hayata geçirdi. Müttefiki ABD'ye yönelik saldırıya yanıt vermek için Afganistan'da operasyonlara başladı.

19 teröristin 15'i Suudi Arabistan vatandaşı

11 Eylül saldırılarına katılan 19 teröristin 15'i Suudi Arabistan vatandaşıydı.

Bu yüzden hayatlarını kaybedenlerin yakınları Suudi Arabistan'ı suçlamaya devam ediyor.

Saldırılarda Suudi Arabistan'ın maddi ve stratejik desteği olduğu fikri hakim.

Açılan tazminat davaları sürerken, Riyad yönetimi 11 Eylül saldırılarında rolü olduğu iddialarını reddediyor.

ABD işgali Orta Doğu'yu kan gölüne çevirdi

ABD, Afganistan'dan bir türlü çıkamadı, büyük kayıp verdi.

Afganistan'ın ardından Irak'ı da hedef alan Washington, özgürleştirme söylemiyle 2003'te burayı da işgal etti.

ABD-Taliban barış görüşmeleri

Arap ülkelerinde kitlesel değişimlerin ardından Washington ile Taliban arasında barış görüşmeleri başladı.

Görüşmelerde sona yaklaşıldığı sanılırken Başkan Trump'tan yine beklenmedik bir hamle geldi.

11 Eylül saldırılarının 18'inci yıl dönümüne 2 gün kala Trump, bir ABD askerinin öldürülmesini gerekçe göstererek, barış görüşmelerinin askıya alındığını duyurdu.

Yeni dünya düzeni

11 Eylül'ün ardından "yeni dünya düzeni" söylemleri de artmaya başladı.

Terörle mücadelede yeni güvenlik stratejileri ortaya çıktı. Devletler, ulusal güvenliğe daha fazla para ayırmaya başladı.

11 Eylül saldırıları başta ABD olmak üzere, Batı'da Müslümanlara karşı işlenen nefret suçlarında da büyük artışa yol açtı.

Kaynak: TRT Haber