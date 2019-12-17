ABD Başkanı Trump'ın azledilmesi için başlatılan soruşturmada Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, suçlama maddeleri ve gerekçelerini içeren 658 sayfalık nihai raporunu yayımladı.

Raporda Trump'ın ulusuna ihanet ettiği belirtiliyor, görevden alınmazsa böyle davranmaya devam edeceği ifade ediliyor.

Trump, kendi kişisel ve siyasi çıkarlarını ulusal güvenliğin, özgür ve adil seçimlerin ve kuvvetler ayrılığı sisteminin önüne koymakla suçlanıyor.

Trump'a yöneltilecek suçlamalar 2 maddeden oluşuyor; "gücü kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek".

Oylamada Demokratların "evet", Cumhuriyetçilerin ise "hayır" oyu kullanması ve Trump'ın resmi olarak suçlanması olasılığı yüksek görülüyor.

Bu farklılık halkta da kendisini gösteriyor.

Trump'a yakınlığıyla bilinen Fox televizyonunun son anketinde Trump'ın suçlanıp azledilmesini savunanlar yüzde 50 oranında.

Suçlansın ama azledilmesin diyenler yüzde 4, suçlamaya karşı olanların oranı ise yüzde 41.

Trump resmi olarak suçlanırsa dava Senato'ya intikal edecek ve siyasi hesaplar artacak.

Başkanlık seçimi 2020 Kasım ayında olsa da, Şubat 2020'da Iowa ile birlikte bazı eyaletler ve bölgelerde ön seçimler başlıyor.

Trump'ın 2016'da kazandığı bazı "salıncak" seçim bölgelerini halihazırda temsil eden vekiller, sonucun halkta yaratacağı tepkinin koltuklarını kaybetmelerine neden olacağı endişesini taşıyor.

Kaynak: TRT Haber

