Mart ayında, Mozambik, Zimbabve ve Malawi, İdai kasırgası ile sarsıldı. Can kaybı 750'yi geçerken, Mozambik'in Beira şehrinin yüzde 90'ı yerle bir oldu.

Haziran ayında Hindistan'ı vuran sıcak hava dalgası, 200'e yakın can kaybına yol açtı. 50 dereceyi bulan hava sıcaklıkları, ülkenin doğusunda etkili oldu.

Ağustos ayı boyunca Hindistan'ın çeşitli kesimlerinde etkili olan yağışlar ise sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Felaketlerde ölenlerin sayısı 350'ye ulaştı.

Çin'de etkili olan Lekima Tayfunu'nda 50'ye yakın kişi hayatını kaybetti. 12 gün süren doğal afet nedeniyle 40 bine yakın ev, tarım arazileri, yol ve köprüler kullanılamaz hale geldi. Lekima, ülkede son 5 yılın en şiddetli tayfunu oldu.

Dorian Kasırgası, Hagibis Tayfunu

Eylül ayında şiddeti 5'inci kategoriye kadar yükselen Dorian Kasırgası, Bahamalar ve ABD'nin güney doğu kıyılarında etkili oldu. Dorian en az 50 kişinin ölümüne, binlerce kişinin kaybolmasına neden oldu.

Japonya'da meydana gelen Hagibis Tayfunu ise Ekim ayına damgasını vurdu.

16 gün ülkede hayatı felç eden tayfun nedeniyle, 80'in üzerinde can kaybı yaşandı, 25 bin hektar arazi sular altında kaldı.

Kasım ayında Avustralya'da başlayan yüzlerce noktadaki orman yangınları uzun süre kontrol altına alınamadı. Ülkenin sembollerinden olan koalalar ile beraber yüzlerce hayvan yangınlarda telef oldu. Sydney kenti sahilleri kül tabakasıyla kaplandı.

Ülkede kuraklık nedeniyle kurumuş çalılarda çıkan yangınlarda 6 kişi hayatını kaybetti. Toplamda 2 milyon hektardan büyük bir alan kül oldu.

ABD'nin California eyaletindeki orman bölgesinde başlayan yangında ise 3 bin hektarın üzerinde ormanlık alan küle döndü, yüz binlerce kişi evlerinden tahliye edildi.

850 yıllık tarih alevler içinde

Nisan 2019'da ise Fransa'nın sembol yapılarından 850 yıllık Notre Dame Katedrali, alevler içinde kaldı.

[15 Nisan 2019, Notre Dame Katedrali / Fotoğraf: Reuters]

Elektrik tesisatından kaynaklandığı tahmin edilen yangın, yaklaşık 9 saatte söndürülebildi. Çatısı çöken katedralin onarımı için, 1 milyar euronun üzerinde bağış yapıldı.

Kaynak: TRT Haber