Dorian Kasırgası ABD'nin doğu kıyılarına ulaştı. Bahamalar'da 20 can alan kasırganın seviyesi 2'den 3'e çıktı.

Bölgede etkili olan en güçlü kasırga olarak kayıtlara geçen Dorian, ABD'nin doğu kıyılarını etkilemeye başladı. Güney Carolina'da onbinlerce kişi elektriksiz kaldı. Bin 500'den fazla kişi şiddetli yağış sebebiyle sığınaklara başvurdu. Kasırganın seviyesinin yeniden 4'e çıkması bekleniyor.

Önlem olarak Kuzey ve Güney Caroline, Florida, Georgia'da 2 milyon 200 binden fazla insana tahliye emri verildi.

TRT Haber kasırga bölgesinde

Kasırga bölgesinden son gelişmeleri aktaran TRT Haber muhabiri Tuna Şanlı, "Herkes Florida'yı vurmasını beklerken Dorian bütün tahminleri boşa çıkardı ve asıl darbeyi şu an içinde bulunduğumuz Charleston kentine indiriyor. Charleston Limanı'nda su seviyesi yükselmiş durumda. Dorian Kasırgası gücünü bu okyanustan alıyor. Okyanus kenarında kalmayı sürdürdüğü müddetçe bu şiddetini koruyacağı ve kuzey eyaletini de bu şiddette vuracağı tahminleri yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Kasırganın 5'inci kategoride vurduğu Bahamalar ise felaketin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor.

Ülkede 13 bin ev yıkıldı, 70 bin kişi yiyecek ve içme suyu sıkıntısıyla karşı karşıya.

Ülkede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber