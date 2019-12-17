Merkezi İsviçre’de bulunan Dünya Ekonomik Forumu, cinsiyet eşitsizliğinin ne zaman ortadan kalkabileceği sorusunun yanıtını aradı.

Hazırlanan rapora göre, kadın-erkek eşitliği konusunda ilerleme kaydedilse de dünyada cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kalkması için yüz yıl gerekli.

Değerlendirmede, mevcut değişim hızı göz önünde bulunduruldu.

Araştırmada siyasi etkinlik ve ekonomik kazanımın yanı sıra sağlık ile eğitim alanları mercek altına alındı.

Daha fazla sayıda kadın hükümetlerde yer alsa da, dünya genelinde bakanlık düzeyinde pozisyonların sadece yüzde 21’inde kadınlar bulunuyor

Ekonomik kazanımlara bakıldığında kadın-erkek arasındaki fark büyüyor.

İzlanda cinsiyet eşitliğinde ilk sırada

Dünya Ekonomik Forumu 150 dolayında ülkeyi mercek altına aldı.

“Cinsiyet eşitliği” sıralamasında İzlanda başı çekiyor.

İzlanda’yı sırayla Norveç ve Finlandiya takip ediyor.

Cinsiyet eşitliğinin sağlanması yolunda en fazla ilerleme kaydeden ülkeler ise Arnavutluk, Etiyopya, Mali, Meksika ve İspanya.

Kaynak: BBC, Guardian