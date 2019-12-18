Dünya
Panama'da cezaevinde çatışma: 12 ölü18 Aralık 2019 Çarşamba 09:15 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 09:20
Orta Amerika ülkesi Panama'da, cezaevinde çıkan silahlı çatışmada 12 mahkum öldü, 13 mahkum yaralandı.
[Fotoğraf: Getty Images (Arşiv)]
Polis yetkilileri, başkent Panama yakınlarında La Joyita cezaevinde silahlı çatışma çıktığını, çatışmada 12 mahkumun öldüğünü bildirdi.
Yetkililer, yaralanan 13 mahkumun da tedavi altına alındığı bilgisini paylaştı.
Çatışmanın ardından cezaevinde çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtildi.
Kaynak: AA