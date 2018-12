New York borsasında endeksler, yüzde 2,5’i aşan kayıplarla tarihin en kötü Noel arifesini yaşadı. Bu durumun yaşanmasında, Amerikan federal hükümetinin Cumartesiden bu yana bütçe krizi nedeniyle kapalı olması belirleyici oldu.

ABD Başkanı Donald Trump ise bu durum nedeniyle ABD Merkez Bankasını (Fed) suçladı.

Trump, sosyal medya sitesi Twitter'dan yayımladığı mesajında, " Ekonomimizin tek problemi Fed. Onların piyasalara dair hisleri yok, ticaret savaşları ya da güçlü doların gerekliliğini anlayamıyorlar" ifadelerini kullanarak, Fed skor üretemeyen güçlü bir golfçü gibidir, çünkü dokunmaz, vuramaz” benzetmesini yaptı.

The only problem our economy has is the Fed. They don’t have a feel for the Market, they don’t understand necessary Trade Wars or Strong Dollars or even Democrat Shutdowns over Borders. The Fed is like a powerful golfer who can’t score because he has no touch - he can’t putt!